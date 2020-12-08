Горняки шахты «Капитальная» в Донецкой области протестуют из-за долгов по зарплате

Горняки крупнейшей государственной шахты «Капитальная» предприятия «Мирноградуголь» вышли на акцию протеста в Мирнограде Донецкой области из-за долгов по заработной плате. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



Горняки отказались спускаться в шахту в первую смену. Протестующие выдвинулись в центр города и планируют перекрыть дорогу.



Также шахтеры «Мирноградугля» приняли резолюцию, в которой изложили свои требования к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю. В частности, горняки требуют «немедленно погасить всю имеющуюся задолженность по заработной плате».





По состоянию на начало декабря задолженность по зарплате перед работниками госпредрприятия «Мирноградуголь» составляет 107 миллионов гривен.