Беспилотник ОБСЕ пять раз глушили над Ясиноватой

Беспилотник миссии ОБСЕ пять раз подвергался глушению 5 декабря во время полетов вблизи Ясиноватой. Об этом сообщается в отчете миссии.



«В пяти случаях БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения), когда он пролетал над районами вблизи н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка)», — говорится в отчете.



В миссии отметили, что помехи сигнала могли создаваться из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.