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Дело Майдана: Янукович хочет завтра принять участие в заседании суда по видеосвязи

08 декабря 2020, 16:17

Дело Майдана: Янукович хочет завтра принять участие в заседании суда по видеосвязи

Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить ему принять участие в завтрашнем заседании по повторному рассмотрению ходатайства прокурора об избрании ему меры пресечения, по видеоконференции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на адвоката Януковича Виталия Сердюка.

«Все зависит от суда, мы требуем по видео участие. Лично пока, к сожалению, нет возможности приехать ... Мы будем делать все, чтобы позволили, чтобы потерпевшие могли задать вопросы, чтобы суд мог задать, прокуратура ...», - рассказал Сердюк.

Также адвокат на своей странице в Facebook добавил, что Янукович обратился в Печерский райсуд с требованием обеспечить его непосредственное участие в процессе, как уже было сделано по данному делу Святошинским судом в 2016 году.

«Кроме того, к делу должны быть допущены и сами пострадавшие», — отметил он.

Ранее Сердюк заявил, что Печерский районный суд Киева в среду, 9 декабря, планирует рассмотреть повторно ходатайство прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана. Янукович хочет принять участие в заседании суда.

Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана и назначил рассмотрение об избрании меры пресечения.

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