ЕС предоставил Украине 600 миллионов евро помощи в связи с COVID-19

Европейский союз выплатил Украине 600 миллионов евро в рамках кредитной программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.



Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис напомнил, что это первый транш чрезвычайной макрофинансовой помощи, который «подтверждает солидарность ЕС с Украиной и наше постоянное тесное сотрудничество».



«Я желаю правительству Украины в 2021 год выполнить свою программу реформ, чтобы улучшить уровень жизни, продолжить борьбу с коррупцией и приблизить Украину к ЕС», — подчеркнул Домбровскис.



В Еврокомисии также отметили, что первая выплата была сделана без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины. Выдача второго транша в сумме 600 миллионов евро будет зависеть от выполнения восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. К ним относятся меры в области управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.



Выплата была осуществлена после договоренности согласно меморандуму, подписанному этим летом, и его ратификации в середине сентября, а также в связи с решением Украины продолжать сотрудничество по программе Международного валютного фонда и внедрять политики по программе, согласованной с ЕС.