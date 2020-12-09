Лидеры ЕС продлят антироссийские санкции

Лидеры Европейского Союза обсудят выполнение Минских договоренностей и продлят секторальные санкции против России. Об этом сообщил в среду официальный представитель ЕС на условиях анонимности, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы намерены, как обычно, обсудить состояние выполнения Минских договоренностей, и потом, если нужно, мы продолжим с продлением санкций», — сообщил он накануне заседания глав государств и правительств стран-членов ЕС, который пройдет физически в Брюсселе 10-11 декабря, добавив: «Никто не сказал, что мы не должны этого делать».



Секторальные санкции для РФ продлевают каждый полгода.