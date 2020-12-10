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Красный крест ведет переговоры для посещения задержанных на Донбассе

10 декабря 2020, 11:25

Красный крест ведет переговоры для посещения задержанных на Донбассе

Международный комитет Красного Креста продолжает конфиденциальные переговоры с представителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей для получения доступа к лицам, задержанных на Донбассе. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер делегации МККК в Украине Александр Власенко.

«МККК продолжает двусторонние конфиденциальные переговоры с представителями Донецка и Луганска с целью посетить лиц, задержанных в связи с конфликтом на Донбассе, в соответствии с общемировыми нормами МККК», — сообщил Власенко, отвечая на вопрос о том, имеет сегодня Комитет доступ ко всем удерживаемых лиц на Донбассе, как это предполагали парижские договоренности.

По словам представителя делегации, переговоры не зависят от любого международного политического процесса и, по сути, они начались до саммита «нормандской четверки» в декабря 2019 года и продолжаются с начала конфликта на всех уровнях.

«Доступ ко всем лицам, задержанных в связи с конфликтом, занимает центральное место в мандате МККК по защите гражданского населения, он основывается на праве семей знать о судьбе и местонахождении своих задержанных родственников и правые задержанных на переписку со своими семьями», — подчеркнул представитель Комитета.

9 декабря 2019 в Париже в Елисейском дворце состоялся саммит глав государств и правительств стран «нормандской четверки» — Украины, Германии, Франции и России.

По итогам встречи стороны согласовали ряд договоренностей, среди которых — провести обмен удерживаемых лиц по формуле «всех на всех» и обеспечить доступ ко всем содержащихся представителям международных организаций, в частности МККК.

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