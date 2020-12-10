В Мариуполе неизвестный захватил заложников в банке и угрожал взрывчаткой

В Мариуполе неизвестный мужчина захватил заложников в банке по улице Лепорского. Он вошел в учреждение с ножом и угрожал окружающим тем, что имеет в коробке взрывчатку. Об этом сообщает телеканал «ТВ7».
На место происшествия были направлены сотрудники полиции, спасателей и медиков «скорой».
«На месте было установлено, что неизвестный злоумышленник находится в помещении банка - оперативной зале и захватил в заложники трех сотрудников банка. Он требовал прибытия начальника полиции района, начальника корпуса оперативно-внезапной действия, взрывотехническую службу и журналистов», - рассказал начальник Левобережного отделения полиции Иван Шкуропацкий.
Других требований мужчина не выдвигал. Обменять гражданских заложников на полицейских - отказался. Правоохранители приняли решение о его задержании.
«Заложники освобождены. Из гражданских никто не пострадал», - прокомментировал он.
Действия злоумышленника квалифицируются по 147 статье Уголовного кодекса Украины «Захват заложников».
В полиции отметили, что признаков алкогольного или наркотического опьянения у мужчины не было. В коробке же оказалась не взрывчатка, а похожий на видеокамеру предмет.
Фото: телеканал «ТВ7»