В Мариуполе неизвестный захватил заложников в банке и угрожал взрывчаткой

Фото: телеканал «ТВ7»

В Мариуполе неизвестный мужчина захватил заложников в банке по улице Лепорского. Он вошел в учреждение с ножом и угрожал окружающим тем, что имеет в коробке взрывчатку. Об этом сообщает телеканал «ТВ7».



На место происшествия были направлены сотрудники полиции, спасателей и медиков «скорой».



«На месте было установлено, что неизвестный злоумышленник находится в помещении банка - оперативной зале и захватил в заложники трех сотрудников банка. Он требовал прибытия начальника полиции района, начальника корпуса оперативно-внезапной действия, взрывотехническую службу и журналистов», - рассказал начальник Левобережного отделения полиции Иван Шкуропацкий.



Других требований мужчина не выдвигал. Обменять гражданских заложников на полицейских - отказался. Правоохранители приняли решение о его задержании.



«Заложники освобождены. Из гражданских никто не пострадал», - прокомментировал он.



Действия злоумышленника квалифицируются по 147 статье Уголовного кодекса Украины «Захват заложников».



В полиции отметили, что признаков алкогольного или наркотического опьянения у мужчины не было. В коробке же оказалась не взрывчатка, а похожий на видеокамеру предмет.

Фото: телеканал «ТВ7»