«ДНР»: 151 заболевший и 8 умерших от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области коронавирус подтвержден у 151 человека. Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Кроме того, зарегистрировано 8 смертей — мужчины в возрасте от 39 до 80 лет и женщины в возрасте от 45 до 87 лет. За сутки выписано 464 человека, которые уже выздоровели.



За все время пандемии «ДНР» подтверждает 12 196 случаев заболевания коронавирусом. Из них 6921 человек выписан, а 1129 умерли. Продолжают лечение 4116 пациентов.



Также за день выявлено 95 случаев пневмоний, что на 19 случаев меньше, чем днем ранее. Из них госпитализировано 68 человек. Всего на лечении остается 1605 пациентов с пневмониями, из них 564 на кислородной поддержке (+18 за сутки).

На подконтрольной Украине части Донецкой области всего выявлено 28 389 заболевших COVID-19. Из них 16 519 человек выздоровели, а 566 умерли.