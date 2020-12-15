Два министра подали в отставку

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министр по делам ветеранов Сергей Бессараба подали заявления об увольнении. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.



«Поступили заявления об увольнении от двух министров — от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов», — сказал он заседании Парламента вечером 15 декабря.



Разумков поручил профильным комитетам рассмотреть заявления Абрамовского и Бессарабы утром 16 декабря, «чтобы мы могли вынести их на пленарное заседание».



По словам собеседника «Украинской правды» в «Слуге народа», на сегодняшнем заседании фракции с участием президента Владимира Зеленского депутаты решат, кто возглавит Минэкологии вместо Абрамовского, а также будут решать вопрос о создании Министерства аграрной политики и продовольствия.



Главой Минэкологии может стать Роман Опимах, председатель Государственной службы геологии и недр. В главы МинАПК ожидается назначение действующего главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко.