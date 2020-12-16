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Минреинтеграции: В 2021 году более 300 семей получат компенсации за разрушенное жилье

16 декабря 2020, 13:56

Минреинтеграции: В 2021 году более 300 семей получат компенсации за разрушенное жилье

В 2021 году компенсации за разрушенное в результате вооруженного конфликта жилье получат более 300 семей. Об этом сообщил советник вице-премьера, главы Минреинтеграции Андрей Мирошниченко.

Он отметил, что для этой цели будет выделено 120 млн гривен.

По результатам 2020 года 20 млн гривен будут направлены на выплаты 50 семьям.

«Важно, что речь идет не о замене жилья, а о компенсации за сам факт потери жилья. Это ни в коем случае не исключает дальнейшие действия по доказательствам и возмещению Российской Федерацией фактического ущерба за потерю жилья — Минреинтеграции уже разработало законопроект "О государственной политике переходного периода"», — отметил Мирошниченко.

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