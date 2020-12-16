ВСУ: Сугубо военного разрешения конфликта на Донбассе не может быть

Сугубо военного пути решения ситуации на Донбассе нет, так как это повлечет массовые жертвы среди мирного населения. Об этом заявила главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ Людмила Долгоновская, передает «Интерфакс-Украина».



«Потому что это приведет, в первую очередь, к многочисленным жертвам среди мирного населения. Мы знаем, что это урбанизованная густонаселенная агломерация городов. Таким образом, Украина нарушит нормы международного гуманитарного права. Также это жертвы среди военнослужащих и потеря поддержки международных партнеров, потому этот сценарий сейчас не рассматривается как приоритетный», — сказала она на «круглом столе» «Конфликт на Донбассе: попытки урегулирования и поиск альтернатив» в Киеве в среду.



Она отметила, что ВСУ готовятся к полномасштабному отпору российской вооруженной агрессии. В связи с этим, она упомянула недавние военные учения «Объединенные усилия 2020».



«Вооруженные силы также проходят трансформации в соответствии со стандартами НАТО, и на сегодня именно Вооруженные силы являются флагманом евроатлантической интеграции среди других государственных институций в Украине», — добавила представительница ВСУ.

На прошлой неделе советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Владимир Зеленский решил продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным и не переходить к анонсированному «плану Б» по Донбассу, потому что за год такая стратегия дала результат.