В Донецке и Луганске разгрузили «гумконвой» из России

В Донецке и Луганске разгрузили 101-й «гуманитарный конвой» из России.



Как сообщает сепаратистский сайт ДАН, в Донецке машины разгружают на складе в Буденновском районе. Утверждается, что было доставлено 19 тонн лекарств и медоборудования - препараты для лечения пациентов с психическими расстройствами, медизделия, химреактивы для лабораторных исследований, оборудование для проведения вмешательств в области кардиохирургии.



Как пишет ресурс ЛИЦ, в Луганск из России шесть автомобилей доставили 23,8 тонны якобы медикаментов и медицинского оборудования.



Предыдущий «гумконвой» был доставлен 26 ноября.



Украина осуждает отправку российских «гуманитарных конвоев», указывая на нарушение международных норм и национального законодательства. Украинские пограничники не имеют возможности полноценно осмотреть содержимое грузов. Кроме того, грузовики проезжают через неподконтрольные пункты пропуска на границе.