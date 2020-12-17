Боевики вернули Украине тело военнослужащего ВСУ

Незаконные вооруженные формирования сегодня вернули Украине тело военнослужащего, который в состоянии опьянения покинул расположение бригады. Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонний контактной группе.



По предварительным данным, 14 декабря, находясь в состоянии опьянения, безоружный боец совершил самовольный переход на подконтрольную боевикам территорию и умер от алкогольной или наркотической интоксикации.



Окончательную причину смерти установит следствие.



В возврате тела погибшего участвовали международные посредники и группа «Эвакуация 200».