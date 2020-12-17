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Кулеба заявил об отсутствии канала коммуникации с РФ из-за Лаврова

17 декабря 2020, 22:34

Кулеба заявил об отсутствии канала коммуникации с РФ из-за Лаврова

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил об отказе своего российского коллеги Сергея Лаврова идти с ним на контакт. Об этом он сказал в интервью «Радио НВ».

Кулеба отметил, что в МИД России «что-то сломалось» после первого разговора с министров, «и никакого желания у Сергея Викторовича выходить на контакт мы не видим, ни в нормандском формате, ни в двустороннем формате».

«Когда он не ответил на мой звонок относительно обострения на Донбассе, я не расстроился, но мне обидно, что нет контакта и возможности говорить. Министры иностранных дел должны оставаться каналом коммуникации», — добавил министр.

В сентябре МИД инициировал телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств Украины и РФ, однако Лавров отказался от переговоров, сославшись на командировку в Сирию.

Кроме этого, на заседании Трехсторонней контактной группы 16 декабря отсутствовал представитель РФ Борис Грызлов.

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