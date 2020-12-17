Кулеба заявил об отсутствии канала коммуникации с РФ из-за Лаврова

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил об отказе своего российского коллеги Сергея Лаврова идти с ним на контакт. Об этом он сказал в интервью «Радио НВ».



Кулеба отметил, что в МИД России «что-то сломалось» после первого разговора с министров, «и никакого желания у Сергея Викторовича выходить на контакт мы не видим, ни в нормандском формате, ни в двустороннем формате».



«Когда он не ответил на мой звонок относительно обострения на Донбассе, я не расстроился, но мне обидно, что нет контакта и возможности говорить. Министры иностранных дел должны оставаться каналом коммуникации», — добавил министр.

В сентябре МИД инициировал телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств Украины и РФ, однако Лавров отказался от переговоров, сославшись на командировку в Сирию.



Кроме этого, на заседании Трехсторонней контактной группы 16 декабря отсутствовал представитель РФ Борис Грызлов.