Украинская делегация: Заседание ТКГ прошло без участия российского представителя

Уполномоченный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов не появился на заседании ТКГ, которое состоялось в среду, 16 декабря. Об этом сообщается в сообщении украинской делегации в ТКГ.



В то же время сообщается, что украинская делегация вновь напомнила о своей позиции — основой урегулирования является весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках Нормандского формата, а также Минские договоренности как такие, и подтверждает свою готовность продолжить последовательно работать для их реализации, для чего, в частности и предложила свой «План совместных шагов».



Очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины запланировано на 15-16 декабря. Украинская делегация предложила рассмотреть ряд вопросов, в частности обмен удерживаемыми лицами и четыре новых участка разведения.