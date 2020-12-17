ЕС призвал Москву повлиять на боевиков для разблокирования работы СММ ОБСЕ в ОРДЛО

Евросоюз призывает Россию повлиять на подконтрольные ей вооруженные формирования на Донбассе, чтобы устранить препятствия в передвижении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении Евросоюза относительно агрессии России против Украины и оккупации Крыма, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает «Укринформ».



«Поддерживаемые Россией вооруженные формирования используют пандемию как повод для введения дальнейших ограничений в отношении СММ таких, как необходимость карантина при пересечении линии соприкосновения. Эти ограничения фактически разделили миссию на три отдельные части, что препятствует способности СММ работать с необходимой гибкостью. Мы призываем Россию использовать свое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования, чтобы устранить все препятствия в работе СММ», — говорится в заявлении.



В ЕС отметили, что СММ ОБСЕ должна иметь «беспрепятственный доступ по всей территории Украины, включая пограничные районы вблизи неподконтрольного участка российско-украинской границы, а также Крымского полуострова».