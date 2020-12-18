Украина ведет переговоры о получении вакцины от коронавируса на двух уровнях. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.



«Ведем переговоры на уровне руководителей государств, а также ведем переговоры со всеми производителями вакцин кроме российской», — отметил он.



Премьер также сообщил, что на следующей неделе Кабмин утвердит национальный план вакцинации. Этот план предусматривает вакцинацию 50% населения страны, что составляет почти 21 миллиона человек.



В приоритетную группу по вакцинации попадают медработники, военнослужащие ООС, работники социальной сферы, персонал и живущие в интернатных заведениях, работники критически важных структур государственной безопасности, включая ГСЧС, Нацполицию, Нацгвардию, военнослужащих ВСУ, МВД, сотрудники сферы образования, пожилые люди старше 60 лет, который находятся в группах риска.



Прививки от коронавируса предлагается проводить на базе действующих кабинетов вакцинации, которых в Украине более 11 тысяч. Также возможно создание мобильных бригад и привлечение семейных врачей.



В правительстве обещают, что вакцинация начнется в Украине в феврале 2021 года.