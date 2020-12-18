Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Ведем переговоры со всеми, кроме России». Шмыгаль — о вакцине от коронавируса

18 декабря 2020, 12:17

«Ведем переговоры со всеми, кроме России». Шмыгаль — о вакцине от коронавируса

Украина ведет переговоры о получении вакцины от коронавируса на двух уровнях. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Ведем переговоры на уровне руководителей государств, а также ведем переговоры со всеми производителями вакцин кроме российской», — отметил он.

Премьер также сообщил, что на следующей неделе Кабмин утвердит национальный план вакцинации. Этот план предусматривает вакцинацию 50% населения страны, что составляет почти 21 миллиона человек.

В приоритетную группу по вакцинации попадают медработники, военнослужащие ООС, работники социальной сферы, персонал и живущие в интернатных заведениях, работники критически важных структур государственной безопасности, включая ГСЧС, Нацполицию, Нацгвардию, военнослужащих ВСУ, МВД, сотрудники сферы образования, пожилые люди старше 60 лет, который находятся в группах риска.

Прививки от коронавируса предлагается проводить на базе действующих кабинетов вакцинации, которых в Украине более 11 тысяч. Также возможно создание мобильных бригад и привлечение семейных врачей.

В правительстве обещают, что вакцинация начнется в Украине в феврале 2021 года.

ТЕГИ

Люди
Денис Шмыгаль
Прочее
Кабинет министров Вакцинация коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:45
«Суд ЛНР» вынес пожизненный приговор за убийство двух школьниц
09:43
«ДНР» сообщила о 1200 умерших от коронавируса
09:17
Беспилотник ОБСЕ обстреляли во время пролета над Луганщиной
09:05
«ЛНР»: Еще шесть заболевших и один умерший от коронавируса
23:59
ЕС призвал Москву повлиять на боевиков для разблокирования работы СММ ОБСЕ в ОРДЛО
23:05
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 декабря
19:52
МИД направило ноту РФ из-за вторжения очередного «гумконвоя»
18:52
В ООН дали рекомендации Украине и «Л-ДНР» относительно работы КПВВ
17:46
«ЛНР» скрыла случаи коронавируса в СИЗО
13:53
ОБСЕ увидела на Донбассе «Град», который есть только у армии России
11:01
В Донецке и Луганске разгрузили «гумконвой» из России
10:44
Вакцинация от коронавируса в Украине пройдет в несколько этапов. Обещают дозы и жителям ОРДЛО
все новости
14:00
Руководитель САП подписал подозрение замглавы Офиса президента Татарову
13:24
Арестович назвал «технической ошибкой» информацию о том, что погибший боец ВСУ был пьян
12:56
В ТКГ заявили, что Россия до сих пор не подала свой список на обмен
12:45
«Суд ЛНР» вынес пожизненный приговор за убийство двух школьниц
12:17
«Ведем переговоры со всеми, кроме России». Шмыгаль — о вакцине от коронавируса
12:01
Рада назначила нового министра по делам ветеранов. Это вторая в истории Украины женщина-генерал
11:26
«Схемы»: Компании из орбиты Медведчука строят канатную дорогу между Россией и Китаем
10:48
В ВСУ — новый летальный случай от COVID-19. Еще 172 человека заболели
10:25
Заседание ЕСПЧ по делу о Донбассе состоится в сентябре 2021 года
09:43
«ДНР» сообщила о 1200 умерших от коронавируса
09:17
Беспилотник ОБСЕ обстреляли во время пролета над Луганщиной
09:05
«ЛНР»: Еще шесть заболевших и один умерший от коронавируса
все новости
ВИДЕО
Пожары на Луганщине. Не все погорельцы получили компенсации ►
16 декабря, 18:02
Обмен между Украиной и «ЛДНР». Что известно ►
14 декабря, 17:23
Донбасс queer. Как борются за права ЛГБТ в регионе ►
14 декабря, 13:17

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция