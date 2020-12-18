Киев узнал о готовности Москвы разместить ядерное оружие в Крыму

Россия осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.



По его словам, это представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира.



Министр добавил, что попытка РФ установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран.



Таран также назвал опасным препятствование Россией свободному судоходству в Керченском проливе. Попытки РФ подавлять коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют навигации воздушных судов и судоходства в акватории Черного моря. Эту озабоченность также разделяют другие страны региона, в частности, Румыния, указал глава Минобороны.