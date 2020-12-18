Слушания в Нидерландах дела по существу о сбитом МН17 запланированы на июнь 2021 года

Слушания дела по существу о сбитом 17 июля 2014 года в небе над Донбассом пассажирском «Боинге» Малазийских авиалиний, рейс МН17, ожидается 7 июня 2021 года. Соответствующее сообщение обнародовано Окружным судом Гааги.



«Если расследование следственного судьи будет идти так, как ожидается, суд начнет слушание по существу уголовного дела о сбитом MH17 в понедельник, 7 июня 2021 года», — говорится в сообщении.



В суде напомнили, что 25 ноября этого года была завершена досудебная стадия уголовного производства по делу MH17.



«Суд направил дело следственному судье для дополнительного расследования. К настоящему времени следственный судья уведомил суд о ходе расследования. Основываясь на этой информации, суд составил предварительный график», — детализировали в пресс-релизе мотив принятия такого решения.



Кроме того, в суде напомнили, что следующее слушание состоится в понедельник, 1 февраля 2021 года, в рамках которого будут рассмотрены вопросы в отношение того, как продвигается это дополнительное расследование, каков статус требований о возмещении ущерба, поданных родственниками, а также запрос прокуратуры о посещении реконструкции MH17.



На слушании же 15 апреля 2021 года суд решит, будет ли проведено такое посещение и если да, то когда. Если суд решит положительно, то ожидается, что это может произойти в мае 2021 года.



Также суд ожидает, что родственники жертв рейса MH17 смогут воспользоваться своим правом обратиться в суд по окончанию лета 2021 года. Когда завершится уголовный процесс, в настоящее время не ясно, констатировали в суде.