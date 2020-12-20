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В Славянске произошло тройное убийство

20 декабря 2020, 13:19

В Славянске произошло тройное убийство

В Славянске правоохранители разыскивают виновных в убийстве троих местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

19 декабря работник коммунальной службы сообщил в полицию, что у гаража по улице Бульварная обнаружил тело 56-летнего мужчины.

Полицейские установили личность погибшего, а также обнаружили тела еще двух погибших — сожительницы мужчины 1966 года рождения и его матери 1940 года рождения. На телах всех трех лиц — следы насильственной смерти.

Поиском преступников занят весь личный состав местной полиции, развернут оперативный штаб.

По факту возбуждено уголовное производство по ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

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