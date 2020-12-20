В Славянске произошло тройное убийство

В Славянске правоохранители разыскивают виновных в убийстве троих местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



19 декабря работник коммунальной службы сообщил в полицию, что у гаража по улице Бульварная обнаружил тело 56-летнего мужчины.



Полицейские установили личность погибшего, а также обнаружили тела еще двух погибших — сожительницы мужчины 1966 года рождения и его матери 1940 года рождения. На телах всех трех лиц — следы насильственной смерти.



Поиском преступников занят весь личный состав местной полиции, развернут оперативный штаб.



По факту возбуждено уголовное производство по ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.