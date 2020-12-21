«Схемы»: Глава КСУ причастен к захвату завода на Донетчине

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий до нынешней должности как районный судья Донецка в 2006-2010 годахучаствовал в событиях, которые привели к завладению имуществом завода в городе Зугрэс на Донетчине. Об этом говорится в расследовании «Схем».



В октябре 2018 следователи Генпрокуратуры при участии СБУ осуществили запись разговора Тупицкого в рамках уголовного производства в отношении другого судьи — бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске и подозревается в завладении «Зуевского энергомеханического завода».



Тупицкий, который на тот момент был зампредседателя КСУ, позвал на встречу своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который на тот момент уже сотрудничал с правоохранителям.



Как следует из записи,Тупицкий пытался убедить бизнесмена не свидетельствовать о его роли в событиях вокруг завладения завода.



С 2009 года миноритарным владельцем завода стал Борис Румак, которому Тупицкий три года подряд доверял управлять своим авто.



Более того, Тупицкий заявил, что готов организовать встречу бизнесмена с беглым судьем Виктором Татьковым в Австрии, чтобы стороны уладили давний корпоративный конфликт, и заявил, что хотел бы получить финансовое вознаграждение за участие.



«Считали бы вы нужным вместе с ним или по отдельности дать мне какую-нибудь копейку за участие в этих делах — наверное, я бы не отказался. Почему я должен отказываться, если я внутри когда-то стоял по этому вопросу? » - заявляет на записяхТупицкий.



Долгое передел активов Зуевского завода и его оформление как частное предприятие, подконтрольное донецкому бизнесмену Дрегеру, сопровождалось судебными спорами, решение которых было в руках хозяйственных судов Донецкой области. Бизнесмен Дрегер знал другого местного судью — председателя Куйбышевского районного суда Донецка Александра Тупицкого, который и познакомил его с судьями Емельяновым и Татьковым. Результатом знакомства стало то, что Татьков в 2009 году стал совладельцем завода Дрегера — через юриста, близкого к семье судьи.