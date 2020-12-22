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«ДНР» отменила комендантский час на новогодние праздники и разрешила детские утренники

22 декабря 2020, 12:03

«ДНР» отменила комендантский час на новогодние праздники и разрешила детские утренники

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин подписал «распоряжения», которые отменяют действие комендантского часа в период новогодних праздников, а также разрешают проведение утренников для детей.

Уточняется, что действие режима комендантского часа приостанавливается с 23:00 часов 31 декабря до 5:00 часов 10 января, а также с 23:00 часов 18 января до 5:00 часов 19 января.

«Министру внутренних дел» Алексею Дикому Пушилн поручил обеспечить усиленное потрулирование в указанные выше дни в период с 23:00 до 5:00. В «МВД» уже предупредили, что будут задерживать людей, у которых есть только украинский паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность.

Другим своим «распоряжением» Пушилин разрешил проведение новогодних и рождественских мероприятий для детей без участия родителей в учреждениях и организациях при условии обеспечения наполняемости помещений людьми на 50% и соблюдением мер профилактики распространения коронавируса.

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