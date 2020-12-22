В «ДНР» пообещали задерживать людей с украинскими паспортами во время новогодних праздников

В «МВД» при группировке «ДНР» подтвердили, что в период отмены комендантского часа на новогодние праздники будут задерживать людей, у которых есть только украинский паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность.



Такие действия там объяснили невозможностью «проверить легитимность» украинского документа.



«В настоящий момент отсутствуют образцы для проведения сравнительного исследования выданных на территории Украины паспортов. В связи с этим, сотрудники министерства внутренних дел ДНР не имеют возможности определить легитимность указанного документа и установить личность владельца», — цитирует «заместителя министра внутренних дел ДНР» Дмитрия Тареева пресс-служба «МВД».



При подозрении на причастность владельцев таких паспортов к «противозаконной деятельности», указанный человек будет доставлен в ближайший территориальный отдел «полиции» для установления личности и снятия отпечатков пальцев, добавили в «МВД ДНР».

На подконтрольной группировке «ДНР» территории комендантский час не будет действовать в период новогодних и рождественских праздников с 31 декабря по 10 января, а также на Крещение, в ночь с 18 на 19 января.



В прошлом году отмена комендантского часа на новогодние праздники обернулась задержаниями для «проверки документов» людей «без паспорта ДНР». Кроме того, конфисковывались автомобили с украинскими номерными знаками.