«ЛНР» приговорила участника обмена пленными к 17 годам тюрьмы за «подготовку теракта»

Кадр из видео «МГБ ЛНР»

«Суд» группировки «ЛНР» приговорил освобожденного в рамках обмена в 2017 году мужчину к 17 годам лишения свободы. Его обвинили в шпионаже, подготовке теракта и незаконном обращении со взрывчаткой и боеприпасами. Все это он делал якобы под руководством СБУ.



Об этом сообщила «МГБ ЛНР».



Как утверждается, уроженец Киевской области Тарас Олексиенко дал согласие на сотрудничество с украинской спецслужбой, находясь в киевском СИЗО. В декабре 2017 года в рамках обмена пленными между «ЛНР» и Украиной он попал на территорию, подконтрольную группировке.



Якобы по заданию СБУ Олексиенко попал в ряды «народной милиции ЛНР», где собирал и передавал сведения о личном составе и перемещении техники, а также осуществлял подготовку к проведению теракта в Луганске.



«Суд ЛНР» признал его виновным в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет со штрафом в размере 17 минимальных размеров оплаты труда.