Боевики по-прежнему не пропускают миссию ОБСЕ в Седово

Боевики группировки «ДНР» все еще пропускают наблюдателей миссии ОБСЕ в поселок Седово на Приазовье. Об этом сообщается в отчете миссии.



«На блокпосте вооруженных формирований на западной окраине н. п. Седово (неподконтрольный правительству, 106 км к югу от Донецка) явно вооруженный член вооруженных формирований не пропустил патруль Миссии в этот населенный пункт,заявив, что сотрудникам СММ не разрешено въезжать в населенный пункт», - говорится в отчете.



Пребывая на блокпосте команда миссии видела, как гражданские транспортные средства проезжали в населенный пункт.



Боевики регулярно отказывают наблюдателям ОБСЕ в пропуске в этот приморский поселок. В «ДНР» признают, что в Седово была создана военная база.