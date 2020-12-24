Жителя Запорожья задержали за перевозку людей в Донецк через Россию

Полиция задержала жителя Запорожской области по подозрению в организации незаконной переправки граждан на временно оккупированную территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.



По данным правоохранителей, мужчина на своем легковом автомобиле организовал незаконные перевозки пассажиров на временно неподконтрольную территорию Донецкой области и в обратном направлении через территорию России за пределами контрольно-пропускных пунктов. С каждого пассажира за поездку он получал оплату от трех до пяти тысяч гривен.



В момент задержания в автомобиле Volkswagen Passat находилось трое граждан Украины, которых подозреваемый пытался перевезти на подконтрольную группировке «ДНР» территорию.



По месту жительства задержанного правоохранители изъяли еще один легковой автомобиль.



Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).



Если вину мужчины докажут, то ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

На прошлой неделе в Харькове был задержан перевозчик, который организовал нелегальную переправку людей на неподконтрольную часть Донбасса через РФ.