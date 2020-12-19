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Жителю ОРДЛО, организовавшему незаконные пассажироперевозки через РФ, грозит 7 лет тюрьмы

19 декабря 2020, 09:07

Жителю ОРДЛО, организовавшему незаконные пассажироперевозки через РФ, грозит 7 лет тюрьмы

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя неподконтрольной части Луганской области, которого подозревают в организации незаконных пассжироперевозок из ОРДЛО в Харьков через Россию.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Харьковской области.

Мужчине инкриминируется незаконная переправка людей через государственную границу Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

По данным досудебного следствия, он организовал незаконные пассажироперевозки на своем микроавтобусе с временно оккупированных территорий через Российскую Федерацию на подконтрольную Украине территорию. Пассажирам по телефону он сообщал о возможности пересечь государственную границу Украины вне официальных пунктов пропуска и затем приехать в Харьков.

Правоохранители разоблачили подозреваемого во время переправки через госграницу Украины шестерых человек. В ходе проведенных обысков правоохранители изъяли десятки карточек госбанка Украины с информацией о пин-кодах и остатках сумм на счетах. В отношении 6 пассажиров пограничники составили админпротоколы о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.

На сегодня на Донбассе работают 2 из 7 КПВВ — «Станица Луганская» и «Новотроицкое». При этом пропуск через «Новотроицкое» на Донетчине боевики осуществляют с ограничениями и только по понедельникам и пятницам.

Ожидалось, что открытие двух новых КПВВ на Луганщине произойдет 10 ноября, но сепаратисты заблокировали пропуск со своей стороны. 

В ООН прогнозируют, что работа КПВВ на Донбассе будет ограничена как минимум до середины лета 2021 года.

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