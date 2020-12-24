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Зеленский подписал продление действия закона об «особом статусе» Донбасса

24 декабря 2020, 13:43

Зеленский подписал продление действия закона об «особом статусе» Донбасса

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым до 31 декабря 2021 года продлено действие статьи 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Документ продлевает на один год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, он «направлен на создание дополнительных временных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий для мирного урегулирования ситуации на Донбассе на основе принципов и норм международного права и Устава ООН».

Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был принят в сентябре 2014 года. Он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. С 2017 года действие законопроекта ежегодно продлевается.

Часто этот закон называют «об особым статусе Донбасса».

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только «после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части относительно вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины».

15 декабря 2020 года Верховная Рада продлила действие закона до 31 декабря 2021 года. Это поддержали 304 народных депутата.

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