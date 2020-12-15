Верховная Рада до конца 2021 года продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления («особом статусе») в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Соответствующий законопроект № 4467 был поддержан сначала 302 голосами за основу, а затем 304 голосами в целом на заседании 15 декабря.



За документ проголосовали 216 народных депутатов фракции «Слуга народа», 26 из ОПЗЖ, 22 из «Евросолидарности». 19 голосов дала депутатская группа «Доверие», 14 — «За будущее», еще 7 голосов поступило от внефракционных депутатов.

Как голосовали за «особый статус» на Донбассе

Перед голосованием первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко озвучил позицию украинских властей, что порядок выполнения Минский соглашения следует пересмотреть. «В первую очередь, фактор безопасности — контроль Украины над границей и далее, следующим шагом, — любые политические процессы», — сказал он.



Его коллега по фракции, участник переговоров в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин заявил, что от продления действия закона зависит и продолжение переговорного процесса по урегулированию конфликта на Донбассе.

Закон об «особом статусе» ОРДЛО парламент принял в сентябре 2014 году и с тех пор несколько раз продлевал его действие. При этом закон не вступает в силу, так как в нем прописаны нормы, которые предполагают, что это произойдет после вывода всех незаконных вооруженных формирований и проведения местных выборов в ОРДЛО по украинскому законодательству.



В предыдущий раз закон об «особом статусе» на Донбассе был продлен 12 декабря 2019 года.