Зеленский рассказал, когда позвонит Путину

Президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент не видит необходимости в звонке российскому президенту Владимиру Путину из-за отсутствия предмета для разговора. При этом Зеленский намерен «обязательно поговорить» с Путиным , если продолжится задержка в проведении встречи советников лидеров Нормандского формата.



Об этом президент рассказал в интервью «Фокусу».



«Как президент Украины я должен решать с ним [Путиным] все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться. К тому же, я считаю, что должен быть как диалог как в Нормандском формате, так и прямой диалог. Потому что есть вопросы, которые мы не поднимаем в Нормандском формате — ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат чисто о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет», — пояснил Зеленский.



Он напомнил, что встреча советников лидеров «нормандской четверки» должна была состояться в декабре, на ней планировалось обсудить «конкретные шаги».



«Хочу, чтобы к ним были привязаны конкретные даты, как с нашим первым режимом тишины. И здесь есть споры. Потому что за даты надо будет всем отвечать», — добавил Зеленский.



По его словам, встреча советников не состоялась по двум причинам. «Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас она тоже не состоится», — подчеркнул Зеленский.



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