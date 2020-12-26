Донецкая и Карловская фильтровальные станции приостановили работу

Сегодня утром ориентировочно в 03:00 произошел сбой в электроснабжении насосного оборудования ДФС в результате чего приостановлена подача воды на Авдеевку и ряд других населенных пунктов. Об этом сообщает военно-гражданская администрация города.



Отмечается, что упало давление в трубопроводах старой части города и остановлена подкачка на бойлерных. Водоснабжение многоквартирного домов временно будет осуществляться из подземного резервуара.



По состоянию на 10:30, в Авдеевском водоканале заявили о восстановлении работы насосного оборудования восстановлено. Подача воды в Авдеевке вскоре возобновится.



В группировке «ДНР» также заявили остановке Донецкой фильтровальной станции. Однако причин остановки не знают. Там добавили, что для подержания системы водоснабжения сейчас используется Верхнекальмиусская фильтровальная станция.



В пресс-службе Донецкой ОВГА сообщили об остановке Карловской фильтровальной станции из-за обесточивания.



«По информации, поступившей от диспетчера КП "Компания Вода Донбасса", в связи с тем, что обесточена электролиния 35 кВ, которая подает напряжение на Карловскую фильтровальную станцию, приостановлена работа насосов», — говорится в сообщении.



Сейчас работники АО «ДТЭК Донецкие Электросети» проводят обследование электролинии и электрических вводов.



Карловская фильтровальная станция обеспечивает водоснабжение городов Добропольской группы. Отмечается, что потребности в подвозе воды населению и к объектам критической инфраструктуры нет.



Подача воды в полном объеме будет осуществляться после восстановления электроснабжения на фильтровальной станции, а также заполнение водой магистральных сооружений и водоводов, сообщили в ОВГА.



Ранее в ГСЧС сообщили о том, что из-за непогоды в Донецкой области обесточены 15 населенных пунктов.