Еще 6113 заболевших коронавирусом выявили в Украине

За минувшие сутки, 26 декабря, в Украине выявили 6 113 случаев заболевания коронавирусом. При этом 6 621 человек выздоровел, а 72 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране коронавирусом заболели 1 025 989 человек. Из низ 658 538 пациентов выздоровело, а 17 774 скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.



Вчера утром сообщалось о 7 709 новых заболевших ковидом, 25 декабря было зафиксировано 11 035 случаев, 24 декабря выявили 11 490 заболевших, 23 декабря было зафиксировано 10 136 случаев инфицирования, 22 декабря сообщалось о 8 513 заболевших коронавирусом.



Отметим, что за субботу было проведено 24 978 тестирований. При этом в будние дни проводится порядка 60 тысяч исследований.



В статистике не учитываются данные с неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.