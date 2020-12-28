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В Луганской области двое шахтеров попали под завал

28 декабря 2020, 12:19

В Луганской области двое шахтеров попали под завал

Двое горняков шахты «Золотое» Государственного предприятия «Первомайскуголь» попали под завал. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Двое работников шахты были застигнуты обвалом на месте. Бойцам горноспасательной службы удалось оперативно высвободить горняка — Александра Васильчука. От госпитализации он отказался. Продолжаются спасательно-поисковые работы. Бойцы горноспасательной службы принимают все меры, чтобы спасти жизнь второму горняку», — написал Волынец.

В отделе коммуникации полиции Луганской области «Укринформу» сообщили, что с одним шахтером есть связь.

«В Попаснянский отдел полиции поступило сообщение диспетчера шахты "Золотое" ГП "Первомайскуголь" о том, что 27.12.2020 в 23:40 произошел завал в 4 южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 м (участок № 4)», — говорится в сообщении.

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