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Стало известно, на сколько подорожает газ для украинцев в январе

28 декабря 2020, 13:44

Стало известно, на сколько подорожает газ для украинцев в январе

Поставляющие газ кампании в рамках конкурентного рынка топлива предлагают жителям Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривны за кубометр, при этом минимальная цена будет выше декабрьской на 11%, а максимальная на 20,5%.

Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения «ГазПравда».

Наименьшую цену в январе своим потребителям предложила энергетическая компания «Газ АП» — 6,99 гривны за кубометр. А наибольшую — компания «Львовэнергосбыт» — 10,8 гривны за кубометр.

Региональные газопоставляющие компании (газсбыты), обслуживающие две трети бытовых потребителей, в январе предлагают купить газ по цене от 8,75 до 10,8 гривны за кубометр в зависимости от региона.

В Донецкой области компания YASNO (ООО «Донецкие энергетические услуги») установила цену в январе 7,39 гривны за кубометр, что на 90 копеек дороже, чем в декабре. Мариупольский «Азовгаз» будет продавать кубометр голубого топлива за 8,92 — подорожание на 93 копейки в сравнении с декабрем.

«Луганскгаз сбыт» установил для своих абонентов январскую цену 9,79 гривны, что на полторы гривны выше, чем месяцем ранее.

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» предлагает топливо в январе по 7,22 гривны за кубометр. Это на 89 копеек больше, чем в декабре.

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