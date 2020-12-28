В «ДНР» заявили о задержании «чиновников» своего «госпредприятия»

Группа «должностных лиц» так называемого государственного предприятия «Вода Донбасса» были задержаны сотрудниками «МВД» группировки «ДНР».



«Злоумышленники требовали у предпринимателей денежные средства за подписание актов выполненных работ, проведенных согласно договорам, заключенным с ГП. Величина незаконного вознаграждения составляла от 10 до 30% от суммы денежных средств, перечисленных госпредприятием на счет субъектов предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении «МВД».



Подчеркивается, что один из фигурантов был задержан при получении 2,5 миллиона рублей (950 тысяч гривен) за беспрепятственную приемку работ по заключенному с предприятием договору генподряда.



Предполагаемый организатор был задержан на рабочем месте. Во время дальнейших обысков у подозреваемых изъяли черновые записи и техническую документацию.



В «МВД ДНР» подчеркивают, что установили факты передачи «должностным лицам» в сумме более 10,5 миллиона рублей (3,8 миллиона гривен).



Возбуждены «уголовные дела» по статье «коммерческий подкуп», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа.

«ГП "Вода Донбасса"» было создано группировкой «ДНР». Предприятие управляет водоканалами в Донецке, Ясиноватой и Зугрэсе, а также оказывает услуги водоснабжения в 20 населенных пунктах на неподконтрольной Украине части Донецкой области.