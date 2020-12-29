В Луганской области будут судить шестерых участниц проведения «референдума». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



По данным следствия, в мае 2014 года на территории подозреваемые провели «референдум» по поддержке «Акта о государственной самостоятельности ЛНР» в Рубежном, Золотом, селе Колядовка и поселке Троицкое.



«Указанные лица выполняли функции "членов избирательной комиссии": формировали списки, выдавали местным жителям "бюллетени", следили за процессом и порядком голосования на "избирательном участке" и участвовали в подсчете "голосов"», — говорится в сообщении.



В суд направлены шесть обвинительных актов по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 УК Украины).