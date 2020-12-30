КС признал неконституционным указ Зеленского об отстранении Тупицкого

В Конституционном суде Украины заявляют, что судья Александр Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины «О Конституционном суде Украины». Об этом сообщает пресс-служба КС.



«С конституционно-правовой точки зрения указ президента Украины "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" от 29 декабря 2020 года № 607/2020 является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий, противоречит конституционным принципам организации государственной власти в Украине, конституционным принципам деятельности Конституционного суда Украины, посягает на конституционно-правовой статус судьи Конституционного суда Украины», — говорится в заявлении на сайте суда.



В КС отмечают, что этот указ является противоправным вмешательством в деятельность судьи Конституционного суда Украины и влечет за собой юридическую ответственность.



В суде говорят, что Тупицкий продолжит выполнять свои служебные обязанности, а Зеленский — должен отменить свой указ.



Также указывается, что указ Зеленского издан не на основе Конституции Украины и не отвечает ей, а полномочия президента Украины определяются исключительно Основным законом Украины.



«Конституция Украины не наделяет президента Украины правом "отстранения от должности судьи Конституционного суда Украины". Более того, Конституция Украины вообще не предусматривает возможности отстранения судьи Конституционного суда Украины от должности», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в указе президента основанием для отстранения судьи Тупицкого от должности содержится ссылка на ч.3 ст.154 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а положения указанной статьи не распространяются на судей КС и являются неприменимыми по отношению к ним.

29 декабря Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.



28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.