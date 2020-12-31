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С начала года запрещен ввоз шести книг из РФ

31 декабря 2020, 10:14

С начала года запрещен ввоз шести книг из РФ

В 2020 году Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину шести книг из России из-за пропаганды государства-агрессора и коммунистического тоталитарного режима. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Не дано разрешение на ввоз в целях реализации трех детских книг российского издательства «Азбука-Аттикус»: книги «Транспорт» серии «Развиваем малыша», книги «Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия» и книги «А почему небо голубое?» (Эрик Матиев).

Также в перечень вошли три книги издательства «Мозаика-синтез» авторства Дарьи Денисовой: два издания книги «Время, пространство» и «Школа семи гномов. Уроки грамоты».

Совокупный тираж данных книг составил 45 тысяч экземпляров.

Таким образом, в настоящее время в данном перечне находится 274 наименования издательской продукции из России, на ввоз которой предоставлен отказ.

В 2019 году Госкомтелерадио более двух тысяч раз отказал во ввозе в Украину российской издательской продукции, в том числе из-за антиукраинского содержания 151 издания.

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