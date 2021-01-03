В Украине выявлено 4 576 заболевших COVID-19

За минувшие сутки, 2 января, в Украине выявили 4 576 заболевших коронавирусной болезнью. Кроме этого, выздоровели 6 250 человек, 123 пациента умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«В частности, заболели 158 детей и 172 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 306 человек; летальных случаев — 123; выздоровело — 6 250 человек», — сообщил он.



Большинство подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и Киеве (370).



С начала пандемии в стране зафиксировано 1 074 093 случая COVID-19, из которых 728 865 человек выздоровели, 18 854 — умерли.