Лазебная: Украина выплачивает пенсии жителям ОРДЛО

Украина постоянно выплачивает пенсии 660 тысячам пенсионеров, заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью «Радио Свобода».



«Я за то, что люди, которые заработали свою пенсию в Украине, должны ее получить. А для этого нам надо для них упростить или предоставить условия и возможности. Поэтому сегодня, например, на двух КПВВ в "Счастье" и "Золотом" будут открыты такие центры обслуживания, мы уже знаем, что там будут обязательно присутствуют работники Пенсионного фонда. Если даже этот человек сегодня не входит в число этих 660 000 пенсионеров, которым мы начисляем пенсии, значит он сможет прийти и оформить», — сказала Лазебная.



По словам министра, в случае, если человеку исполнилось 60 лет месяц или три месяца назад, он работал и живет на ныне оккупированных территориях, то ему нужно приехать на подконтрольную Украине территорию, зайти в пенсионный фонд и оформить пенсию.



«Это все остается в силе, оно действует. Главное — чтобы не были закрыты пункты пропуска», — добавила она.