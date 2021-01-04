Спецслужбы Беларуси готовили убийство Шеремета с 2012 года. Нацполиция получила аудиозаписи

С 2012 года спецслужбы Беларуси обсуждали возможность убийства журналиста Павла Шеремета, которое было осуществлено четыре года спустя.



Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, которые были переданы белорусской оппозицией.



На записи звучат слова Зайцева, записанные в его минском офисе скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ «Альфа».



В том числе на записи обсуждается способ убийства Шеремета, который в то время жил и работал в России. Ставится задача его взорвать. И сделать это так, чтобы убийство стало публичным сигналом.

«Мы должны поработать над Шереметом, который является большой головной болью... Мы заложим [бомбу] и так далее, и эту чертову крысу разнесет на чертовы куски — ноги в одну сторону, руки — в другую. Если же все будет [выглядеть] как по естественным причинам, то люди не поймут сигнал», — заявил Зайцев.



Он добавил, что президент Александр Лукашенко «ждет этих операций».

Документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства Шеремета также получила Нацинальная полиция Украины. Как рассказали в ведомстве, информацию они получили в декабре 2020 года с помощью Службы внешней разведки.



«Фрагменты информации, которая есть в распоряжении следствия Нацполиции, опубликованы в сети Интернет. <...> На данный момент следствие Нацполиции получили разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран. Кроме того, лицо-распорядителя передаваемой информации пригласили для проведения необходимых следственных действий», — отмечается в сообщении.