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Дело Шеремета: бывший сотрудник белорусского спецназа готов дать показания в Украине

05 января 2021, 12:17

Дело Шеремета: бывший сотрудник белорусского спецназа готов дать показания в Украине

Аудиозаписи, на которых белорусские силовики обсуждают подготовку к убийству журналиста Павла Шеремета, распространил экс-сотрудник спецназа Игорь Макар. Белорус заявил о готовности свидетельствовать в Офисе генпрокурора Украины.

Об этом сообщает «Суспільне».

Макар рассказал, что сейчас находится в одной из стран Евросоюза. После обнародования пленок, 4 декабря, с ним связались представители спецслужб Украины. Бывший белорусский спецназовец намерен прилететь в Киев, но пока не знает когда — все будет зависеть от украинской стороны.

«Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре. Также я сказал, что показания будет готов предоставить бывший сотрудник, который сейчас уехал в страну Евросоюза», — отметил он.

По словам Макара, пленки попали к нему еще в 2012 году от анонимных источников в КГБ республики. На записях он услышал имя своего друга бывшего начальника Минского СИЗО Олега Алкаева, с которым белорусские силовики хотели расправиться. Он хотел спасти товарищу жизнь, поэтому передал записи американским спецслужбам.

«И самое главное, что человек, бывший работник КГБ, который имеет непосредственное отношение и к тем людям, с которыми разговаривает [бывший глава КГБ Беларуси Вадим] Зайцев, сейчас находится в стране ЕС и готов дать показания в европейском международном суде, и в Генпрокуратуре Украины», — отметил Макар.

Он пояснил, что решил опубликовать из-за массовых протестов в Беларуси — раньше, по его словам, в стране была другая политическая ситуация.

«Я 100% пожертвовал бы своей жизнью, и эту запись сегодня мы бы не услышали. Мы бы не открыли глаза на все эти преступления, которые планировались, которые были совершены, в частности, убийство Шеремета. Если бы в 2016 году, когда Шеремета взорвали, я опубликовал эти данные, я думаю, что я, возможно, помог бы разобраться в преступлении, но сегодня я не помог бы своему белорусскому народу справиться с этим диктаторским режимом», — резюмировал бывший спецназовец.

Накануне СМИ опубликовали записи разговоров, как утверждается, главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева из которых следует, что еще в 2012 году спецслужбы обсуждали убийство Павла Шеремета. 

В Нацполиции заявили о наличии свидетельств возможной причастности спецслужб Беларуси к убийству Шеремета в Киеве четыре года назад.

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