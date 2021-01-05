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Начальнику «миграционной службы ДНР» предъявила обвинения СБУ

05 января 2021, 15:57

Начальнику «миграционной службы ДНР» предъявила обвинения СБУ

Руководителю «миграционной службы МВД ДНР» заочно объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, террористической деятельности, а также нарушении норм международного гуманитарного права.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Следствием установлено, что фигурант среди прочего обеспечивал принудительную выдачу жителям временно оккупированных территорий Донецкой области «паспортов ДНР», а также процесс незаконного оформления местным жителям гражданства РФ.

Следователи СБУ заочно сообщили фигуранту о подозрении по части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), части 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и части 2 статьи 28 и части 1 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В сообщении спецслужбы не указано имя фигуранта.

Ранее начальником «миграционной службы МВД ДНР» был Владимир Краснощека. В 2020 года его уволили, а исполняющим обязанности руководителя стал Руслан Ополонник.

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