В Украине начался локдаун, который продлится 17 дней. Что запретили

В Украине с 8 января начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней — до 24 января 2021 года включительно. Правительство ввело локдаун для недопущения распространения коронавируса после новогодних праздников.



Запреты и ограничения



В этот период запрещена работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и на вынос), магазинов непродовольственных товаров, непродовольственных рынков, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, бассейнов, театров и ТРЦ. Также не будут работать все учреждения образования, кроме детских садов и специальных учебных заведений. Кроме того, запрещены все массовые мероприятия.



Супермаркетам во время локдауна разрешается продавать продукты питания при условии, что не менее 60% их площади предназначены для торговли продуктами.



Также разрешается торговля лекарствами, медицинскими товарами, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой, торговля горючим.



Торговать другими группами товаров можно лишь при условии адресной доставки заказов.



Кроме того, во время жесткого карантина будут работать аптеки, банки, почтовые отделения, гостиницы и АЗС (без зон питания).



Также во время локдауна остаются доступными места для технического обслуживания и ремонта автомобилей, будут проходить спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей.



Парикмахерские и салоны красоты продолжат работать, но по предварительной записи клиентов. Также разрешается работа отелей, но без функционирования развлекательных и SPA зон. Рестораны отелей могут работать только в период завтрака — с 6:00 до 11:00. В остальное время можно заказывать еду в номер.



Работа транспорта



Курсирование транспорта во время локдауна не будет останавливаться. Пассажирскому транспорту городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения разрешили работать с ограничениями «оранжевой» зоны — можно перевозить пассажиров в пределах количества сидячих мест.



Метро будет работать без ограничений по количеству мест для сидения. Кроме того, внутренние авиарейсы будут осуществляться без ограничений. Перед полетом за границу нужно проверить, какие ограничения действуют в стране прибытия.



Работа КПВВ на Донбассе и админгранице с Крымом



Все контрольно-пропускные пункты продолжат работать в штатном режиме в период локдауна. На КПВВ продолжат действовать те карантинные ограничения, которые были и ранее.