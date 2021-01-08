Ляшко объяснил, почему запретили продавать посуду, носки и лампочки во время локдауна

На время жесткого карантина в Украине супермаркетам запретили продавать часть товаров, включая лампочки, батарейки, детские игрушки, презервативы и носки. Заместитель главы Министерства здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил причины такого решения.



По словам чиновника, если продажа таких товаров запрещена, то люди не поедут в супермаркеты за ними и с большей вероятностью останутся дома, ведь эти товары не относятся к товарам первой необходимости.



«К предыдущим карантинным ограничениям, которые применяло правительство, у представителей бизнеса возникали вопросы. Например, почему те же игрушки разрешались к продаже в супермаркетах, торгующих в основном продуктами, а в специализированных игрушечных магазинах не разрешались. Такие же вопросы были и к одежде, обуви, посуде и т. д.», — сказал Ляшко.



По его словам, весной такими товарами можно было торговать в супермаркетах, поэтому люди ехали в супермаркет только за ними, а не за продуктами.



«Из-за этого увеличивалась мобильность и нарушался принцип карантина. К тому же это было нарушением конкурентных условий между разными формами торговли, и страдали именно специализированные магазины», — сказал Ляшко.