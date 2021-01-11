В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 4 288 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 819 человек, умерло 68 пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрирован 1 119 314 заболевших коронавирусом. Из них 796 417 человек выздоровели, а 19 835 скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Запорожской (458), городе Киеве (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.



Днем ранее, 10 января, сообщалось о 5 011 новых случаях коронавирусной болезни.