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В Украине за сутки — 4 288 новых заболевших COVID-19, выздоровели 4 819 пациентов

11 января 2021, 08:13

В Украине за сутки — 4 288 новых заболевших COVID-19, выздоровели 4 819 пациентов

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 4 288 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 819 человек, умерло 68 пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За все время пандемии в стране зарегистрирован 1 119 314 заболевших коронавирусом. Из них 796 417 человек выздоровели, а 19 835 скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Запорожской (458), городе Киеве (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.

Днем ранее, 10 января, сообщалось о 5 011 новых случаях коронавирусной болезни.

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