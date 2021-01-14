Водоснабжение Торецка и соседних населенных пунктов полностью восстановлено после аварии

Водоснабжение населенных пунктов Донецкой области, которые пострадали от порыва на водопроводе «Горловка-Торецк», восстановлено в полном объеме. Об этом сообщили в ГСЧС Донецкой области.



4 января в результате порыва на водопроводе (диаметром 900 мм) «Горловка-Торецк», без водоснабжения остались около 38 тысяч жителей пяти населенных пунктов — Торецка, Зализного, Северного, Пивденного и частично пгт Щербиновки.



Специалистам компании «Вода Донбасса» 8 января не удалось выполнить ремонтные работы на водопроводе, так как дважды был нарушен режим тишины.



12 января ремонтные работы были завершены. Началось заполнение системы водопровода под небольшим давлением с целью недопущения новых порывов.