СМИ узнало, как в «ДНР» зарабатывают на телефонном мошенничестве в тюрьмах

Как минимум в некоторых донецких тюрьмах работает индустрия телефонного мошенничества, прибыль от которой делят администрация и сотрудники «МГБ» группировки «ДНР». Об этом пишет издание «Проект», ссылаясь на свидетельства заключенных и документы.



Заключенный Григорий Гинжаленко, сидящий в 124-й колонии строгого режима в поселке Лидиевка, осенью 2020 года связался с корреспондентом «Проекта» прямо из колонии — в скором времени его должны были отправить в карцер, и он хотел успеть рассказать о бизнесе, которым занималась администрация его зоны.



По словам Гинжаленко, в их колонии работают несколько бригад с пронесенными на зону с ведома администрации смартфонами. Как правило, это аппараты на две сим-карты — местного оператора «Феникс» и украинского Vodafone. Местный оператор нужен им для мобильного интернета, а украинский — для возможности отвечать на звонки с подконтрольной Украине территории.

«Работают» заключенные парами, как они говорят «по афере» — размещают на украинском сайте объявлений в зависимости от профиля «аферы» объявления об интим-услугах или сдаче квартир в разных городах Украины. Суть афер в том, чтобы взять с клиента деньги вперед — за просмотр квартиры, залог за первый месяц, за секс с девушкой, которая якобы работает без сутенера и боится ехать на встречу без предоплаты.



Каждая пара зеков обязана в неделю сдавать руководству колонии 15 тысяч гривен (40,5 тысячи рублей), поэтому мошенничеством им приходится заниматься круглосуточно. Деньги собираются в платежном сервисе украинского оператора Vodafone и, соответственно, все платежи происходят в нем.



Только с «крыши» бригад аферистов, по подсчетам Гинжаленко, в его колонии администрация может собирать до 400 тысяч гривен в месяц (около 1 миллиона рублей).



Перед отправкой в карцер собеседник издания подал «официальные» жалобы в «МГБ» и «генпрокуратуру ДНР». Он также предоставил силовикам запись своего разговора с одним из руководителей колонии, где зек просит взять с него пока 7 тысяч, а остальное он соберет позже, а голос руководителя отвечает, что его «не беспокоят» чужие проблемы. Запись этой беседы была сделана на прикрепленный скотчем к телу смартфон.