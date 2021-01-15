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Почти 8200 заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

15 января 2021, 08:14

Почти 8200 заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

За минувшие сутки в Украине выявили 8 199 заболевших коронавирусом. При этом 10 328 человек выздоровели, а 166 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране зафиксировали 1 146 963 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 847 391 человека, а умерли 20 542.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.

Рост заболеваемости коронавирусом в Украине продолжается пятый день подряд.

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