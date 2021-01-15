В компании «Вода Донбасса» опровергают слухи об ухудшении качества воды

Состав воды, поступающей потребителям компании «Вода Донбасса» соответствует действующим государственным санитарным нормам и правилам. А информация об ухудшении качества питьевой воды не соответствует действительности. Об этом заявили в КП «Компания "Вода Донбасса"».



«Питьевая вода, подаваемая потребителям, соответствует требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10, с учетом нормативов, которые предприятие имеет право использовать в случаях, связанных с особыми природными условиями. Присутствие в воде необычного запаха обусловлено изменением качества воды в источнике водоснабжения по гидробиологическим показателям, что вызвано погодными условиями — нехарактерным для зимнего периода повышением температурных значений», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в декабря 2020 года в воде канала «Северский Донец — Донбасс» было зафиксировано увеличение концентрации аммония выше фоновых значений. Однако такое явление не является редкостью для осенне-зимнего периода.



В компании отметили, что откорректировали технологический режим и дозы реагентов в соответствии с ситуацией.



Также там подчеркнули, что в настоящее время фильтровальные станции работают с соблюдением технологических режимов.



«Превышение концентрации аммония выше фоновых значений в источнике — канале "Северский Донец — Донбасс" не осуществляет никакого влияния на качество питьевой воды, поскольку процесс очистки воды на фильтровальных станциях откорректированный», — резюмировали в компании.



В тоже время городской голова Славянска Вадим Лях сообщил об ухудшении качества воды в реке Северский Донец из-за выброс в речку Уда в Харьковской области.



«По словам и.о. гендиректора "Славгорводоканала" Алексея Шурко, в пробах, которые водоканал отбирал на водозаборах и в источниках питьевого водоснабжения, до сегодняшнего дня действительно наблюдалось увеличение ионов аммония, но уже в пределах допустимых норм», — рассказал Лях.



Мэр Славянска рекомендует использовать для питья и приготовления пищи фильтрованную или отстоянную и прокипяченную воду.